Общество 14 июля 2023, 10:55 Смог от сильнейших пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска Минэкологии: смог от лесных пожаров в Свердловской области дошел до Челябинска Пресс-служба Министерства экологии Челябинской области

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Смог и дымка от лесных пожаров в Свердловской области добрались до Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии Челябинской области.

«В Челябинске и ряде территорий области из-за природных пожаров ощущается запах гари», — передали в ведомстве.

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Это связано с сильнейшими пожарами в Свердловской области, на территории которой ввели режим ЧС, добавили в министерстве. В воздухе зафиксировали устойчивый рост концентраций взвешенных веществ.

Министерство экологии Челябинской области посоветовало жителям не открывать окон, не выходить на улицу без необходимости, пить больше воды и чаще проводить влажную уборку в помещениях.

Как писал «Царьград», на едкий запах дыма жалуются в Снежинске, Озерске, Коркино, Копейске и других городах региона.

Ранее жительница села Шайдуриха в Свердловской области погибла во время пожара. Еще два человека получили ожоги. Местные жители рассказали «360», что сначала загорелись болота, затем из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. Люди помогали пожарным, они носили воду из реки, использовали ее из леек и бочек для полива. Огонь уничтожил в уральском селе 41 дом.

Лесные пожары в Свердловской области начались в начале мая. Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких городских округах. Площадь возгорания превысила десятки тысяч гектаров.