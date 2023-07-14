14 июля 2023, 10:55
Смог от сильнейших пожаров в Свердловской области добрался до Челябинска
Минэкологии: смог от лесных пожаров в Свердловской области дошел до Челябинска
Смог и дымка от лесных пожаров в Свердловской области добрались до Челябинска. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии Челябинской области.
«В Челябинске и ряде территорий области из-за природных пожаров ощущается запах гари», — передали в ведомстве.
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Это связано с сильнейшими пожарами в Свердловской области, на территории которой ввели режим ЧС, добавили в министерстве. В воздухе зафиксировали устойчивый рост концентраций взвешенных веществ.
Министерство экологии Челябинской области посоветовало жителям не открывать окон, не выходить на улицу без необходимости, пить больше воды и чаще проводить влажную уборку в помещениях.
Как писал «Царьград», на едкий запах дыма жалуются в Снежинске, Озерске, Коркино, Копейске и других городах региона.
Ранее жительница села Шайдуриха в Свердловской области погибла во время пожара. Еще два человека получили ожоги. Местные жители рассказали «360», что сначала загорелись болота, затем из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. Люди помогали пожарным, они носили воду из реки, использовали ее из леек и бочек для полива. Огонь уничтожил в уральском селе 41 дом.
Лесные пожары в Свердловской области начались в начале мая. Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких городских округах. Площадь возгорания превысила десятки тысяч гектаров.
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