Эксклюзив 13 июля 2023, 11:07 «Отстаиваем свои дома». Жители Шайдурихи тушили сильнейший пожар всем селом, помогая пожарным Жители села Шайдуриха помогали спасателям тушить пожар, отстаивая свое имущество

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Сильнейший пожар охватил село Шайдуриха в Свердловской области вечером 12 июля. В населенном пункте сгорел 41 дом, погибла одна женщина. Как рассказали «360» местные жители, сначала загорелись болота, затем из-за сильного ветра огонь перекинулся на жилые дома. К настоящему моменту выгорело уже несколько улиц, многие остались без единственного жилья. Люди, чтобы спасти имущество, помогали пожарным тушить дома.

Местные жители носили воду из реки, использовали ее из леек и бочек для полива. Приносили также воду пожарным, чтобы те могли умыться и попить.

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«У дома две бочки уже пустые, потому что рядом дом начал загораться, отец тушил. А что делать, отстаиваем свои дома», — заявила жительница села.

По мнению некоторых жителей, пожар в населенном пункте начался из-за халатности местной администрации, которая не реагировала на сигналы о возгорании на болотах за Аятским озером. По словам жительницы Невьянска, у которой в Шайдурихе сгорел дом, горели болота уже три дня, затем огонь подступил к базам старателей.

«Ничего наша администрация Невьянская, я так думаю, не предпринимала, пока пожар до деревни не дошел», — рассказала она.

Утром 13 июля пожарные локализовали возгорание в Шайдурихе на площади в 4100 квадратных метров. Для тушения пожара задействуют самолет Бе-200.