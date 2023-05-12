12 мая 2023, 09:02
Окутанный смогом Екатеринбург показали на видео
Свердловскую область окутал густой смог от лесных пожаров
Жители Екатеринбурга и Свердловской области в социальных сетях пожаловались на густой смог, запах гари и плохую видимость из-за дыма от лесных пожаров.
На опубликованных кадрах заметно, что видимость составляет не более 200 метров, а местами сложно разглядеть силуэты даже на расстоянии вытянутой руки.
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Лесные пожары в Свердловской области начались в начале мая, режим чрезвычайной ситуации ввели в Махневском, Ирбитском, Карпинском и Сосьвинском городских округах. Площадь возгорания превысила 33 тысячи гектаров.
Госпожнадзор по факту возгораний завел 24 уголовных дела и выписал 205 административных протоколов. Система мониторинга выявила более 227 точек лесных пожаров.
В социальных сетях появилась теория, что к пожарам имеют отношение диверсанты. Глава региона Евгений Куйвашев назвал ее чушью и отметил, что в основном причиной возгорания становится человеческий фактор, в частности неосторожное обращение с огнем.
Пожары
Лесные пожары
Свердловская область
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