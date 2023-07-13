Происшествия 13 июля 2023, 07:12 Огонь уничтожил в уральском селе Шайдуриха 41 дом МЧС: пожар в селе Шайдуриха Свердловской области локализовали, сгорел 41 дом Пресс-служба МЧС

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Пожар в селе Шайдуриха Невьянского городского округа локализовали на площади 4,1 тысячи квадратных метров. От огня пострадал 41 жилой дом, сообщило Главное управление МЧС России по Свердловской области.

Вблизи села произошел верховой лесной пожар. Огонь перекинулся на дома села Шайдуриха. Сначала загорелись шесть построек, затем площадь возгорания увеличилась из-за сухой погоды с ветром порывами до 27 метров в секунду. Жителей эвакуировали, к месту направили подкрепление из Екатеринбурга и вертолет Ми-8 МЧС России.

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В 07:24 (05:24 по московскому времени) 13 июля с привлечением 137 спасателей и 46 единиц техники огонь локализовали на площади 4,1 тысячи квадратных метров. К этому времени сгорел 41 дом.

Силы МЧС сконцентрировались на тушении отдельных очагов возгорания. Спасатели задействовали не только свой, но и вертолет военных. Ночью в Екатеринбурге сел самолет-амфибия БЕ-200 ЧС, который готов приступить к ликвидации пожара.

В Шайдурихе и на дороге Верхняя Пышма — Невьянск из-за возгорания ограничили движение. Госавтоинспекция посоветовала водителям объезжать зону бедствия через село Аятское.