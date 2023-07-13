Происшествия 13 июля 2023, 09:10 Один человек погиб и два пострадали при пожаре в уральском селе Шайдуриха Правительство Свердловской области: при пожаре в селе Шайдуриха погибла женщина Пресс-служба МЧС

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Жительница села Шайдуриха в Свердловской области погибла во время пожара. Еще два человека получили ожоги. Сейчас им оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил Telegram-канал департамента информационной политики региона.

«По оперативным данным, на месте ЧП обнаружили погибшую», — сообщили в ведомстве.

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Пострадавшим оказывают помощь медики Невьянской центральной районной больницы. Всего поступило два обращения от жителей села, где произошел пожар. Одного мужчину с ожогами ног госпитализировали, его состояние оценивают как удовлетворительное. Второму мужчине с ожогами рук оказали помощь на месте врачи скорой, прибывшие на место ЧП.

Пожар в селе Шайдуриха начался накануне вечером. Огонь из леса из-за сильного ветра перекинулся на жилые постройки. К вечеру среды, 12 июля, в населенном пункте сгорело 30 домов. Людей начали эвакуировать в Невьянск. К тушению подключили авиацию.

К утру четверга, 13 июля, огонь удалось локализовать на площади 4100 квадратных метров. Пламя повредило 41 строение. Сейчас огнеборцы сосредоточились на ликвидации отдельных очагов возгорания.