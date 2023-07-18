Общество 18 июля 2023, 17:04 Съемки нового сезона «Ведьмака» запланировали на сентябрь Съемки новой части «Ведьмака» стартуют в сентябре в Великобритании Netflix

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Съемки нового, четвертого сезона сериала «Ведьмак» могут начаться 4 сентября в Великобритании. Информация об этом появилась на сайте организации Film & Television Industry Alliance.

Роль Геральта из Ривии в новом сезоне исполнит австралийский актер Лиам Хемсворт. Он занял место Генри Кавилла, который недавно объявил об уходе из проекта.

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Третий сезон «Ведьмака» с участием Кавилла получил худшие оценки зрителей. Средний показатель эпизодов составил 6,34 балла. Еще ни одна из серий первого и второго сезона шоу не получала оценку ниже 7,6.

Однако руководители сериала не уточнили, как именно будет протекать предстоящий съемочный процесс. Дело в том, что Гильдия американских артистов 14 июля объявила о забастовке вслед за сценаристами.

Причиной недовольства киноактеров стал уровень заработной платы и риск того, что их труд заменит искусственный интеллект. Артисты объяснили, что сплотились для борьбы за условия, которые они отстаивали несколько десятилетий.