Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак» от Netflix | 360°

Культура 30 октября 2022, 01:24 Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак» от Netflix Актер Лиам Хемсворт заменит Генри Кавилла в сериале «Ведьмак» от Netflix Pxhere

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Актер Генри Кавилл больше не будет исполнять роль Геральта из Ривии в сериале «Ведьмак» от Netflix. О том, что артист покинет проект в четвертом сезоне, он сам рассказал на своей странице в Instagram*.

«Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне», — поделился с поклонниками Кавилл.

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Роль Геральта будет исполнять другой популярный актер Лиам Хемсворт. Его предшественник пожелал ему насладиться погружением, а также заявил о том, что Хемсворт справится с перевоплощением.

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Сам Лиам Хэмсворт также подтвердил получение новой роли. Он рассказал, что является поклонником «Ведьмака», и гордится возможностью исполнить роль этого персонажа.

Автор сценария и режиссер популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек ранее заявил, что не хочет приглашать голливудских звезд на кастинг для второго сезона сериала.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.