Мир 13 июля 2023, 13:26 Голливудские актеры задумались о забастовке из-за сложностей с продюсерами Актеры в Голливуде задумались о забастовке из-за разногласий с продюсерами по зарплатам Hollywood

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Комитет по переговорам Американской федерации актеров телевидения и кино (SAG-AFTRA) и Гильдии киноактеров США может заявить о забастовке актеров Голливуда. Причина — неудавшиеся переговоры со стриминговыми компаниями и крупными студиями о повышении зарплат. Профсоюз выпустил официальное обращение, сообщил ТАСС.

По мнению комитета, Голливуд должен стать тем местом, где навыки и таланты всех работников киноиндустрии будут цениться по достоинству.

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«Поскольку текущие договоренности [с Альянсом продюсеров кино и телевидения] истекли 12 июля, мы призываем Альянс продюсеров немедленно признать заслуги исполнителей и заключить подходящее соглашение с их профсоюзом», — заявили авторы инициативы.

Представители организации подчеркнули, что работники отрасли сплотились для борьбы за условия, которые они отстаивали десятилетиями. Мегакорпорации не должны их разрушать.

Альянс продюсеров уже дал свой ответ. Он заявил, что «крайне разочарован тем, что SAG-AFTRA принял решение об уходе от переговоров». Продюсеры уточнили, что профсоюз не принял предложение по историческому увеличению зарплат и остаточных выплат, а также росте медицинских и пенсионных отчислений.

Комитет профсоюза примет решение о проведении забастовки 13 июля. Телекомпания ABC предположила, что протесты могут «вывести из строя» работу Голливуда.

Киноиндустрия США сейчас переживает не самые легкие времена. Американские сценаристы устроили забастовку в мае 2023 года и потребовали повышение гонораров. Из-за протестов работу над частью кинопроектов пришлось остановить. В частности, речь идет о продолжении сериала «Эмили в Париже».