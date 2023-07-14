Мир 14 июля 2023, 04:00 Американские актеры присоединились к забастовке вслед за сценаристами Reuters: американские актеры начнут первую серьезную забастовку с 1980 года Freepik

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Профсоюз американских актеров объявил забастовку вслед за сценаристами. Об этом сообщило агентство Reuters.

В материале сказано, что артисты в полночь (10:00 по московскому времени) начнут забастовочные действия. План отменят, если до этого времени появится решение об увеличении зарплат и предоставлении гарантий, что живой труд актеров не заменят искусственным интеллектом.

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«Нынешняя стриминговая модель мешает актерам получать прибыль от повторных показов фильмов, а высокая инфляция подорвала их возможности сводить концы с концами», — заявил глава комитета по переговорам Гильдии киноактеров США Данкана Крэбтри-Айрленд.

Это первая серьезная забастовка актеров против телеиндустрии с 1980 года и первая одновременная забастовка артистов и сценаристов с 1960 года.

Еще 2 мая забастовку в Голливуде начали сценаристы из-за массового недовольства по денежным вопросам. Похожая ситуация случилась в 2007 году, тогда масштабный протест нанес отрасли ущерб в размере трех миллиардов долларов.

Ранее зрители раскритиковали заставку проекта Marvel «Секретное вторжение», которую сгенерировали нейросети. Людей возмутило, что подобная работа обесценивает старания художников.