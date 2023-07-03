Культура 03 июля 2023, 02:47 Третий сезон «Ведьмака» получил худшие оценки фанатов за всю историю проекта iMDB: третий сезон «Ведьмака» получил худшие оценки фанатов за всю историю проекта Кинопоиск

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Первая часть третьего сезона сериала «Ведьмак» от Netflix больше всего раскритикована зрителями за всю историю выхода проекта. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные iMDB.

В издании отметили, что средняя оценка эпизодов составила 6,34 балла на момент написания материала.

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Больше всего пользователям пришлась по душе первая серия сезона, ее оценили на 7,2 из 10 баллов. Четвертый эпизод проекта оказался самым раскритикованным, зрители поставили ему оценку 5,8. При этом финальные серии еще не вышли, их планируют выпустить 27 июля.

По данным платформы, еще ни одна из серий первого и второго сезона «Ведьмака» не получала оценку ниже 7,6.

Ранее стало известно, что тизер третьего сезона «Ведьмака» разочаровал фанатов. Зрители раскритиковали его из-за ухода популярного актера Генри Кавилла, сыгравшего в проекте главную роль.