Общество 25 марта 2024, 11:06 Семья из ДНР пострадала во время теракта в Crocus City Hall Пушилин: семейная пара из Харцызска пострадала при теракте в Crocus City Hall Roman Denisov / Global Look Press

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Семейная пара из Харцызска Донецкой Народной Республики стала жертвой теракта в Crocus City Hall. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Мужчина находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Его супругу пока не нашли», — рассказал чиновник.

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По его словам, пропавшую женщину ищут спасатели. Пострадавшим предоставят всю необходимую помощь.

Работы по разбору завалов в Crocus City Hall ведут в круглосуточном режиме. Спасатели разобрали более 400 кубометров обрушившихся конструкций. В разрушенном здании задействовали более 300 специалистов и 154 единицы техники.

В результате теракта, случившегося 22 марта, погибли 137 человек, еще 180 получили травмы. Минздрав Подмосковья опубликовал перечень пострадавших.