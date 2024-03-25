Происшествия 25 марта 2024, 00:16 Работы по разбору завалов в Crocus City Hall ведут круглосуточно МЧС: спасатели работают круглосуточно по разбору завалов в Crocus City Hall

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Работы по разбору завалов в Crocus City Hall ведутся в круглосуточном режиме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Они не останавливаются ни на минуту, подчеркнули в ведомстве.

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В министерстве сообщили, что спасатели разобрали более 400 кубометров обрушившихся конструкций. В разрушенном здании задействовали более 300 специалистов и 154 единицы техники. В работах принимают участие аэромобильные группировки центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России, а также кинологи. Используются робототехнические комплексы.

Спасатели продолжат разбирать завалы в Crocus City Hall в Красногорске и в ночное время. Ранее предполагалось, что поисковая операция на месте трагедии завершится 24 марта.