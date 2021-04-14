Сбор помощи погорельцам с «Невской мануфактуры» объявили в Петербурге

Пламя уничтожило не только здание фабрики «Невская мануфактура», но и оставила без крыши над головой более 50 малых производств. Без работы остались достаточно большое количество людей. На помощь погорельцам пришли представители бизнеса и культуры.

Владельцы гаража ретро-автомобилей RotFront Garage сообщили, что могут бесплатно приютить у себя пару небольших производств. Об этом они написали на своей странице в Instagram.

Они призвали своих коллег посмотреть, кто работал на сгоревшей «Невской мануфактуре» и пригласить к себе близкие производства, чтобы не дать им пропасть. Или просто бесплатно разместить у себя в пустующих помещениях.

Бар «812» заявил, что все средства, которые посетители потратят в среду, 14 марта, переведут семьям пострадавших сотрудников МЧС, которые до сих пор остаются в больнице.

Пока одни собирают деньги и подыскивают помещения музей «Невская застава» решил сохранить память об уничтоженном огнем здании. Организаторы музея призвали всех, кто имел отношение к фабрике поделится раритетными артефактами, которые остались или просто рассказать о своих воспоминаниях.

«Если у вас дома хранятся предметы, связанные с фабрикой разных периодов ее существования, будем рады принять их. Это могут быть фотографии, образцы продукции, буклеты, значки и другие памятные вещи», — рассказали организаторы музея.

Пожар в здании «Невской мануфактуры» начался днем 12 апреля. Огонь распространился на площади в 10 тысяч квадратных метров. В ходе тушения огня погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Трое его коллег попали в больницу.

Тушение горящего здания продолжается до сих пор.

После гибели спасателя Следственный комитет завел дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На следующий день правоохранители завели второе уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

Подозреваемыми стали генеральный директор АО «Невская мануфактура» Максим Макеев и его заместитель. Сегодня Невский районный суд арестовал гендиректора на два месяца. Следователи заявили, что он может надавить на арендодателей и повлиять на их показания. Своей вины арестованный не признал.