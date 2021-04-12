СК завел дело после гибели спасателя в пожаре на «Невской мануфактуре»

Уголовное дело завели петербургские следователи по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели сотрудника МЧС в пожаре на фабрике «Невская мануфактура». Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета.

По данным ведомства, пожар на фабрике «Невская мануфактура» начался днем в понедельник, 12 апреля. Во время тушения пожара пострадали двое сотрудников МЧС. Один числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял поставил ход расследования уголовного дела на контроль центрального главка.

По данным МЧС, погибший — это пожарный, который получил серьезные ожоги во время внезапного выброса пламени. Еще двух сотрудников ведомства госпитализировали.

«Фонтанка» уточнила, что один из пострадавших находится в ожоговой реанимации в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Второго пожарного доставили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России.

В пресс-службе МЧС особенно отметили, что информация о втором погибшем сотруднике не подтвердилась. Оба пострадавших находятся в больнице, где им оказывают всю необходимую помощь.

«Пошла информация о том, что скончался второй сотрудник. Данная информация не соответствует действительности», — процитировал пресс-службу ТАСС.

Пожар на фабрике «Невская мануфактура» начался в понедельник, 12 апреля. Пламя распространилось на четвертый и пятый этажи здания. Прибывшие на место сотрудники МЧС присвоили пожару пятый ранг сложности. По последним данным, огонь распространился на площади более чем 10 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение кровли и межкомнатных перекрытий. Сотрудников МЧС вывели из здания из-за угрозы обрушения.