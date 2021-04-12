МЧС раскрыло подробности гибели пожарного при тушении «Невской мануфактуры»

В МЧС подтвердили гибель сотрудника при работе на пожаре в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге. В ведомстве объяснили, что произошел внезапный выброс пламени.

Звенья газодымозащитной службы давали возможность вывести людей из здания в тот момент, когда произошел внезапный выброс огня и началось более интенсивное горение.

«К сожалению, в ходе тушения пожара и спасения людей двое пожарных пострадали, госпитализированы, к сожалению, один погиб», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о пожаре поступила в МЧС 12 апреля, в 12:35. Пламя распространилось на четвертом и пятом этажах «Невской мануфактуры». Пожару присвоили пятый ранг сложности. Площадь пожара, по последним данным, составляет 4000 квадратных метров. Произошло обрушение кровли и межкомнатных перекрытий. Как сообщили в экстренных службах, пожарных вывели из здания из-за угрозы его обрушения.