Общество 31 августа 2023, 05:00 Сальдо сообщил о планах по восстановлению Каховской ГЭС Сальдо: начались проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Проектные работы по восстановлению Каховской ГЭС уже начались. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА «Новости».

«Я думаю, что, сколько бы ни понадобилось средств, это экономически целесообразный проект, и он будет окуплен. Поэтому здесь дело не в средствах, а в желании и целесообразности», — выразил уверенность чиновник.

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Разрушение верхней части плотины Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня после массированного обстрела ВСУ. Потоки воды затопили сразу несколько населенных пунктов. Погибли 53 человека, пострадали более 150 местных жителей.

В июле Владимир Сальдо заявил, что работники сельскохозяйственного сектора Херсонской области рискуют остаться без урожая из-за подрыва Каховской ГЭС.

В августе стало известно, что власти выплатили пострадавшим из-за ЧП на Каховской ГЭС более 172 миллионов рублей.