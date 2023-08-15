Происшествия 15 августа 2023, 15:02 Власти выплатили пострадавшим из-за ЧП на Каховской ГЭС более 172 млн рублей Сальдо: пострадавшим из-за ЧП на Каховской ГЭС выплатили более 172 млн рублей РИА «Новости»

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Жители Херсонской области, которые пострадали из-за разрушения в начале июня Каховской ГЭС, получили от властей уже 172 миллиона рублей. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он напомнил, что люди из Алешкинского, Новокаховского, Голопристанского муниципальных округов понесли огромные потери. Многие остались без крыши над головой, потеряли урожай. Рыбаки не смогли заработать.

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Сальдо отметил, что в связи с этим местные и федеральные власти сделали все возможное для минимизации экономических и социальных последствий катастрофы.

«На сегодняшние день людям выплачено 172 миллиона рублей финансовой поддержки», — подчеркнул он.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили свыше 16,8 тысячи местных жителей. Власти дали 16 гражданам от 50 до 100 тысяч рублей из-за потери имущества первой необходимости, а еще трем выплатили по одному миллиону рублей. Речь идет о тех, кто потерял близких родственников, отметил врио главы Херсонской области.

По последним данным, из-за случившегося на Каховской ГЭС погибли 57 человек.