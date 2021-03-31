Рост долгов перед банками предсказали из-за высокого спроса на ипотеку в России

Высокий спрос на ипотеку из-за льготной ставки может смениться проблемами с платежами по кредитам. По подсчетам аналитиков, к концу года объем просроченной задолженности может вырасти на 12-15%.

«В результате масштабных программ реструктуризаций вызовы по управлению качеством ипотечного портфеля, связанные со снижением платежеспособности населения в условиях пандемии и ее последствий, почти в полной мере перенесены на 2021 год», — сообщил «Коммерсант» со ссылкой на экспертов рейтингового агентства «Эксперт РА».

Эксперты предполагают, что спрос на ипотеку в 2021 году упадет по сравнению с прошлым годом. Если ключевую ставку повысят, то объем выдачи займов на новое жилье с 4,3 триллиона рублей упадет до 3,6 триллиона. Если льготную ипотеку под 6,5% продлят, то объемы упадут до 4,1 триллиона рублей.

На начало марта, по данным Центробанка, общий объем задолженности по ипотеке составлял 9,5 триллиона рублей, из них просрочено 71,65 миллиардов рублей. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперта РА» Екатерина Щурихина считает, что к концу года эта цифра возрастет до 90 миллиардов рублей.

Главный экономист «ПФ Капитала» Евгений Надоршин предположил, что в этом году спрос на ипотеку уменьшится. По его мнению, у россиян все меньше остается сбережений для первого взноса на покупку жилья. Многие потенциальные заемщики, которые планировали купить квартиру в инвестиционных целях, нашли другой способ заработать. Например, приобрести акции.