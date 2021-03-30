Подорожание ипотеки в России объяснили

Ипотека стала дорожать в России после того, как ЦБ повысил ключевую ставку. Регулятор контролирует стоимость кредитов. Об этом в разговоре с «360» заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

«Центробанк регулирует стоимость кредитов в России. <…> Это универсальная модель: есть регулятор кредитного рейтинга в стране. Вот у нас так называется Центробанк, и когда экономика развивается, инфляция стабильная, то банки снижают ключевую ставку. <…> Когда Центробанк повышает [ключевую ставку], то банкам обходится дороже получить у Центробанка этот кредит, соответственно, они тоже повышают [свои ставки]. Вот как это устроено», — объяснила Радченко.

Собеседница добавила, что повышение ключевой ставки российским регулятором связано с ростом инфляции. По ее словам, это делается для снижения давления на экономику, но параллельно кредиты становятся менее доступными.

«Если у вас есть желание улучшить свои жилищные условия и есть возможность, делайте это, невзирая ни на какие ставки, ни на какие цены — делайте это здесь и сейчас», — посоветовала Радченко.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни.ру» написала, что российские банки стали повышать ставки по ипотечным кредитам. Проценты уже увеличили в четырех региональных финансовых организациях. Ставки подросли на 0,9%.