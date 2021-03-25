Интерес к льготной ипотеке вырос на Колыме и Чукотке

В Магаданской области и на Чукотке вырос интерес к льготной ипотеке с включением вторичного жилья. Также увеличилось количество выданных ипотечных кредитов.

Речь идет о распространении программы «Дальневосточная ипотека» на рынке вторичного жилья. На такую меру рассчитывают также и другие регионы Дальнего Востока, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местных властей.

«Так как первичный рынок жилья на территории Магаданской области практически отсутствует, то правительство области смогло добиться внесения изменений в данную программу», — рассказали в пресс-службе правительства Магаданской области.

Эта программа позволяет молодым семьям региона покупать жилые помещения на вторичном рынке. В сентябре 2020 года, когда эти изменения еще не были включены, было заключено всего 13 ипотечных кредитов. С октября 2020 года выдано уже более 350.

Известно, что к середине марта этого года более 1,5 тысячи молодых семей Магаданской области обратились в банки с заявлением о выдаче льготной ипотеки. Больше всего кредитов выдано для приобретения жилья в Магадане.

На Чукотке после расширения программы тоже вырос спрос на льготную ипотеку. Уже заключено 74 договора на сумму более 295 миллионов рублей. Больше всего квартир, по словам директора микрокредитной организации Чукотки Алексея Федичкина, покупают а Анадыре.

Расширение программы льготной ипотеке с включением льготного жилья в Чукотском АО и Магаданской области в августе 2020 года подписал премьер Михаил Мишустин.