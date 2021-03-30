Ипотека начала дорожать в России

Российские банки стали повышать ставки по ипотечным кредитам. Проценты уже увеличили в четырех региональных финансовых организациях. Начиная с апреля условия хотят пересмотреть в «Зените» и МТС Банке.

Ставки по ипотечным кредитам и рефинансированию выросли в четырех банках в диапазоне от 0,1 до 0,9%, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Сравни.ру». В Интерпрогрессбанке проценты увеличили на 0,5–0,9%, а в «Хлынове» — на 0,4%.

В пресс-службе МТС Банка заявили, что в начале апреля хотят пересмотреть условия по ипотечным программам. В «Зените» подчеркнули, что ставки по такому типу кредитования будут корректировать 5 апреля. При этом во многих финансовых организациях не стали пересматривать условия программ.

«„Дом.рф“ не менял условия ипотечного кредитования. Банк внимательно следит за динамикой ключевой ставки. Вместе с тем стоит отметить, что ставки зависят в большей степени от стоимости фондирования на рынке и экономической ситуации в целом», — пояснили в организации.

Кроме того, проценты не изменились в таких банках, как МКБ, ЮниКредит Банк, «Санкт-Петербург» и Ак Барс Банк.