Должников смогут выселять из единственного жилья с 1 апреля

С 1 апреля перестанет действовать рекомендация ЦБ по квартирам, взятым в ипотеку. Сейчас регулятор советует банкам не обращать взыскание на заложенное жилье, если другого у заемщика нет.

Также с апреля банки не будут предоставлять ипотечные каникулы из-за заболевания коронавирусом или значительной потери дохода, рассказал РИА «Недвижимость» адвокат Станислав Данилов.

В 2020 году в закон «О потребительском кредите» внесли «коронавирусный пакет», добавивший к перечню трудных жизненных ситуаций увольнение с работы в период пандемии, оформленную у врача нетрудоспособность, которая длится более двух месяцев, а также снижение дохода на 30% и более. Одновременно ЦБ выпустил рекомендацию не взыскивать единственное жилье должника.

С апреля банки смогут настаивать на обычном исполнении обязательств заемщиками.

При этом доходы россиян не восстановились до уровня, предшествующего пандемии. Те, кто просил у банков кредитные каникулы, едва ли смогут исполнять обязательства в полном размере без ущерба для своих семей, посетовал адвокат.

Он предложил принять контрмеры, которые помогут решить проблему.