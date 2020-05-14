Более 9900 случаев COVID-19 подтвердили в России за сутки

В России тесты на коронавирус за сутки показали положительный результат в 9974 случаях. На сегодняшний день COVID-19 подтвержден у 252 245 жителей страны.

Новые случаи коронавирусной инфекции выявили в 84 регионах страны, уточнил оперштаб Москвы. Из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни.

По данным на 14 мая, с начала эпидемии в РФ поправились 53 530 заболевших. За последние 24 часа врачи выписали 5527 пациентов. Скончались уже 2305 человек (+93 за сутки).

Больше всего случаев COVID-19 подтвердили в Москве — 4712. Второй по числу новых больных стала Московская область с 918 положительными тестами на коронавирусную инфекцию. В Санкт-Петербурге таких 460.

Специалисты провели более шести миллионов тестов на коронавирус. В Роспотребнадзоре заметили, что всего сделано свыше 6,1 миллиона анализов. Только за сутки выполнили около 205 тысяч тестов. Медики наблюдают за состоянием 259 тысяч человек с подозрением на COVID-19.

Даже если инфекция протекает в легкой форме, состояние коронавирусного больного может резко ухудшиться. Кризис наступает стремительно, и медики не всегда оказываются к этому готовы.

Тем, кто лечится от коронавируса дома, нельзя заниматься спортом. Это не только повышает риск заражения окружающих, но и отрицательно сказывается на самочувствии больного.

Многие люди до сих пор не верят в распространение вируса. Возможно, они напрямую не сталкивались с инфекцией, но довольно скоро эпидемия СОVID-19 может так или иначе затронуть каждого.