Путин призвал не забывать о стратегических задачах на фоне борьбы с коронавирусом

Борьба с коронавирусом продолжается, однако в этой ситуации нельзя забывать о масштабных проектах и стратегических задачах, которые стоят перед Россией. Такое заявление сделал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.

«Сейчас, на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни, крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.

Российский лидер добавил, что последние недели все силы сосредоточили на борьбе с пандемией коронавируса, однако ситуация меняется. Теперь появилась возможность заняться вопросами текущей и долгосрочной повестки.

Ежесуточное число выявленных случаев COVID-19 в России начало постепенно уменьшаться. За минувшие 24 часа медики выявили 9974 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего 2019-nCoV выявили у 252 245 жителей России.