    14 мая 2020, 14:35

    Путин призвал не забывать о стратегических задачах на фоне борьбы с коронавирусом

    Андрей Иванов

    Борьба с коронавирусом продолжается, однако в этой ситуации нельзя забывать о масштабных проектах и стратегических задачах, которые стоят перед Россией. Такое заявление сделал Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
    Путин призвал не забывать о стратегических задачах на фоне борьбы с коронавирусом

    «Сейчас, на этом этапе восстановления нормального, привычного ритма жизни, крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач, наших масштабных проектов с дальним горизонтом, быстро набрать здесь темп», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.

    Российский лидер добавил, что последние недели все силы сосредоточили на борьбе с пандемией коронавируса, однако ситуация меняется. Теперь появилась возможность заняться вопросами текущей и долгосрочной повестки.

    Ежесуточное число выявленных случаев COVID-19 в России начало постепенно уменьшаться. За минувшие 24 часа медики выявили 9974 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего 2019-nCoV выявили у 252 245 жителей России.