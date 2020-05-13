Названо главное условие возвращения к нормальной жизни после пандемии

Вернуться к нормальной жизни без ограничений люди смогут только после появления вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Идет разработка вакцин. Фармацевтическое управление инфекционным процессом — это то, что должно появится. Тогда мы сможем вернуться к нормальной спокойной жизни», — приводит «Интерфакс» слова выступления главы Минздрава России Михаила Мурашко в Госдуме.

Министр выразил надежду, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля. По его словам, по результатам доклинических испытаний станет понятно, сколько вакцин выйдут на клинические испытания, которые намечены на июнь. И тогда уже прояснится вопрос с практическим применением.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нормальная жизнь в России может начаться уже летом, при условии соблюдения гражданами всех требований в период пандемии.

За минувшие сутки российские медики выявили 10 028 новых случаев COVID-19. Общее число выявленных зараженных составило 242 271.