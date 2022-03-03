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    03 марта 2022, 19:22

    Российские автобусы приехали на границу с Украиной для вывоза людей

    Телеканал «Звезда»: на границу с Украиной прибыли 50 автобусов для вывоза людей

    Александра Ломейко

    На российско-украинскую границу прибыли пассажирские автобусы. Ими смогут воспользоваться жители Украины, которые хотят покинуть территорию страны.

    Кадры с приграничной территории опубликовал в Telegram телеканал «Звезда». По данным журналистов, всего туда приехали 50 транспортных средств.

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