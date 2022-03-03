Российские автобусы приехали на границу с Украиной для вывоза людей

На российско-украинскую границу прибыли пассажирские автобусы. Ими смогут воспользоваться жители Украины, которые хотят покинуть территорию страны.

Кадры с приграничной территории опубликовал в Telegram телеканал «Звезда». По данным журналистов, всего туда приехали 50 транспортных средств.

В последние несколько дней, рассказали в Донецке, ВСУ существенно активизировали обстрел города. Бьют «очень жестко».

Под контроль российских военных 3 марта перешел Энергодар на северо-западе Запорожской области Украины. А глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о разгроме чеченским спецназом батальона украинских националистов и захвате крупной военной базы.

В Мелитополе местным жителям начнут выдавать продукты, который в город направила Россия. Гуманитарный груз отправили 3 марта днем.