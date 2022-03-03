Кадыров сообщил о захвате чеченским спецназом военной базы Украины

Группа чеченского спецназа под руководством Хусейна Межидова разгромила батальон украинских националистов и захватила крупнейшую военную базу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

В качестве подтверждения своих слов он опубликовал видео с кадрами с захваченной базы и рассказом о боях Хусейна Межидова.

«Хусейн рассказывает, что разгромлен целый батальон националистов, свыше 2500 бандеровцев сбежало без сопротивления. Нашими бойцами захвачена крупнейшая на Украине военная база», — написал Кадыров.

В опубликованном главой Чеченской Республики ролике можно увидеть склады с оружием и бронетехникой. Как пояснил Кадыров, речь идет о 12 бронетранспортерах и бронеавтомобилях «Тигр», артиллерийских установках и семи танках.

Ранее Кадыров опубликовал видео, как российские военные помогли беженцам из Донбасса. Глава Чечни отметил, что солдаты находят людям убежище и отдают свою провизию. Он призвал власти Украины и международные гуманитарные организации выйти из бункеров и спасти людей.