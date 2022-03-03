«Это уже агония перед смертью». Житель Донецка рассказал о жестких обстрелах со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины в последние несколько дней существенно активизировались в обстреле Донецка, рассказал в эфире канала «360» местный житель Виталий.

Мужчина признался, что ему тяжело даже определить калибр боеприпасов, потому что обстрел идет очень тяжелый.

«На данный момент обстановка тревожная, час назад обстреляли Киевский район. В Кировском районе есть попадание в жилые дома, ситуация напряженная. Такое ощущение, что перед смертью ребята хотят выстрелить весь боекомплект, который есть в наличии, другого объяснения нет. Это уже как предсмертная агония, последние три-четыре дня очень жестко бьют. Тяжело предположить, какой калибр, минимум 152-й», — рассказал Виталий.

Несмотря на то, что настроение у местного населения в целом тревожное, воодушевляет их информация, которую жители черпают из телевизора и различных Telegram-каналов.

«Хочется, чтобы все быстрее закончилось, победа будет за нами. Верим, что освободим свои территории и будем жить в мире!» — добавил мужчина.

Вечером 3 марта в Белоруссии стартовали переговоры России и Украины, одним из вопросов является полное прекращение огня.