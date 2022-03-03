Русская армия вошла в Энергодар. Появились кадры из взятого под контроль ВС РФ города

Российские военные взяли под контроль Энергодар, расположенный в северо-западной части Запорожской области Украины. Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал кадры, снятые в городе.

Запись появилась в его Telegram-канале. На записи слышны звуки сирены. «Русская армия вошла в Энергодар. Украинские каналы подтверждают присутствие в городе российской техники», — написал Котенок в описании к ролику.

О том, что российские военные взяли под контроль города Бердянск и Энергодар в Запорожской области Украины, 28 февраля заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Вооруженными силами РФ взяты под контроль города Бердянск, Энергодар», — сказал он в ходе брифинга.

Сегодня Конашенков предупредил иностранных наемников, которых, по данным Минобороны, хотят отправить воевать на Украину западные страны, что в случае задержания они будут лишены статуса военнопленных.