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    03 марта 2022, 17:38

    «Русские своих не бросают». Россия отправила продукты питания в Мелитополь

    Максим Зинкин

    Россия отправила в город Мелитополь продукты питания, которые начнут выдавать местным жителям. Об этом сообщил Telegram-канал «Друзья майора Селиванова».

    Колонна российских грузовиков прибыла в Запорожскую область, в ближайшее время жители получат продукты.

    Вооруженные силы РФ уже 26 февраля взяли Мелитополь под свой полный контроль, днем 3 марта отправили в регион гуманитарный груз.

    Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР.

    СМИ сообщили, что на Украине в настоящее время укрываются около тысячи экстремистов и террористов, некоторые из которых воевали в Сирии.