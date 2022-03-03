«Русские своих не бросают». Россия отправила продукты питания в Мелитополь

Россия отправила в город Мелитополь продукты питания, которые начнут выдавать местным жителям. Об этом сообщил Telegram-канал «Друзья майора Селиванова».

Колонна российских грузовиков прибыла в Запорожскую область, в ближайшее время жители получат продукты.

Вооруженные силы РФ уже 26 февраля взяли Мелитополь под свой полный контроль, днем 3 марта отправили в регион гуманитарный груз.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР.

СМИ сообщили, что на Украине в настоящее время укрываются около тысячи экстремистов и террористов, некоторые из которых воевали в Сирии.