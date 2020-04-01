Отследить нарушителей карантина по телефону будет несложно. Технология работает уже давно

Отследить перемещение нарушителя карантина через телефон сейчас просто. У операторов есть все технические возможности для этого.

Генеральный директор ООО «Айти Умный город» Михаил Михелев рассказал, что все номера телефонов привязаны к конкретной личности. Если, выходя из дома, он взял с собой телефон, определить месторасположение конкретного человека технически возможно.

«Любой абонент, вышедший на улицу, достаточно легко мониторится сотовым оператором по месту нахождения. <…> Понятно, где ваш адрес, и вы должны там находиться. IT-системы легко за этим следят», — заявил Михелев.

В качестве примера, как это работает, он привел интерактивные карты и навигаторы, на которых обозначаются пробки. Программа определяет загруженность дорог по количеству телефонов.

Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц пояснил, что система работает уже сейчас. Конкретные люди, прилетевшие из-за границы, получают адресные SМS о том, что в течение 14 дней они должны находиться на самоизоляции.

«Ровно по такой же схеме будет работать информирование о нарушениях (условий карантина — прим. ред.). Большей частью это будет касаться не только Москвы. Минкомсвязь проработает с операторами модель информирования и передачи данных», — отметил Лифшиц. Собеседник подчеркнул, что против нарушителей будут применять жесткие меры.

31 марта глава Кабмина Михаил Мишустин дал ряд поручений министерствам в связи с пандемией коронавируса. Один из пунктов — контроль за соблюдением режима карантина в Москве с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства Москвы. С 3 апреля россиян будут предупреждать по SМS, если они нарушили условия карантина. Данные передадут в полицию.

По последним данным, в России зафиксировали 2777 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 погибли 24 человека. 190 человек выздоровели.