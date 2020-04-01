    01 апреля 2020, 13:13

    Отследить нарушителей карантина по телефону будет несложно. Технология работает уже давно

    Андрей Иванов, Василиса Андреева

    Отследить перемещение нарушителя карантина через телефон сейчас просто. У операторов есть все технические возможности для этого.
    Отследить нарушителей карантина по телефону будет несложно. Технология работает уже давно

    Генеральный директор ООО «Айти Умный город» Михаил Михелев рассказал, что все номера телефонов привязаны к конкретной личности. Если, выходя из дома, он взял с собой телефон, определить месторасположение конкретного человека технически возможно.

    «Любой абонент, вышедший на улицу, достаточно легко мониторится сотовым оператором по месту нахождения. <…> Понятно, где ваш адрес, и вы должны там находиться. IT-системы легко за этим следят», — заявил Михелев.

    В качестве примера, как это работает, он привел интерактивные карты и навигаторы, на которых обозначаются пробки. Программа определяет загруженность дорог по количеству телефонов.

    Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц пояснил, что система работает уже сейчас. Конкретные люди, прилетевшие из-за границы, получают адресные SМS о том, что в течение 14 дней они должны находиться на самоизоляции.

    «Ровно по такой же схеме будет работать информирование о нарушениях (условий карантина — прим. ред.). Большей частью это будет касаться не только Москвы. Минкомсвязь проработает с операторами модель информирования и передачи данных», — отметил Лифшиц. Собеседник подчеркнул, что против нарушителей будут применять жесткие меры.

    31 марта глава Кабмина Михаил Мишустин дал ряд поручений министерствам в связи с пандемией коронавируса. Один из пунктов — контроль за соблюдением режима карантина в Москве с помощью операторов мобильной связи и сервисов официального портала мэра и правительства Москвы. С 3 апреля россиян будут предупреждать по SМS, если они нарушили условия карантина. Данные передадут в полицию.

    По последним данным, в России зафиксировали 2777 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 погибли 24 человека. 190 человек выздоровели.