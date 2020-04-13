Москва запустила выдачу электронных пропусков. Как это выглядит
Пропуск понадобится для передвижения на личном, служебном или общественном транспорте. Тем, кто ходит пешком, он не нужен.
Также электронные пропуска не понадобятся военным, государственным и муниципальным служащим, судьям, адвокатам, нотариусам и их помощникам, журналистам, сотрудникам охранных компаний — при наличии у них собственных удостоверений.
Чтобы получить цифровой пропуск, нужно выбрать один из пунктов:
— получение цифрового пропуска для работающих;
— разовая поездка для посещения медицинской организации;
— разовая поездка в иных целях.
Цифровой пропуск можно получить на электронную почту, снять на телефон или просто записать на бумаге и иметь с собой во время поездки. Помимо пропуска нужно брать с собой удостоверение личности.
Пропуск для «разовой поездки в иных целях» можно получить не более двух раз в неделю.
Пропуска, полученные в Москве, действуют и на территории Подмосковья.
Жителям других регионов, планирующих посещение Москвы, также нужно будет получить цифровой пропуск.