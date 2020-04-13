Такси включат опцию проверки пропуска для передвижений по Москве в свои приложения

Московские такси смогут проверять наличие пропуска у пассажира в момент заказа машины. Опцию проверки цифрового кода включат в приложения сервисов.

Министр правительства Москвы и глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы» подчеркнул, что такси дадут доступ к соответствующей базе.

«Мы предполагаем, что именно так все и будет, чтобы человек сталкивался с этой ситуацией не в момент посадки в автомобиль, а в момент заказа», — сказал чиновник.

Столичные власти рассчитывают, что сервисы успеют интегрировать необходимую опцию в свои приложения до 15 апреля.

Если же у человека есть право ездить и перемещаться без кода, по удостоверению, то он так и делает. Лысенко заметил, что никаких других трактовок этот случай не предусматривает. При посадке в такси нужно будет только показать свой документ.

Система электронных пропусков в Москве заработает с 15 апреля. Оформлять разрешение придется тем, кто пользуется личным, общественным или служебным транспортом. С этого же дня пропуска введут и в Подмосковье.