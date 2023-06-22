Эксклюзив 22 июня 2023, 17:57 Жителей Херсонской области предупредили о главной опасности подтопления Эколог Александр Кумохин призвал не пить воду из колодцев на подтопленных территориях РИА «Новости»

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Главную опасность для жителей подтопленных территорий в Херсонской области представляет вода из колодцев, которая может быть заражена. Об этом предупредил в беседе с «360» член Общественного совета при федеральном агентстве «Росводресурсы», член Общественной палаты Московской области Александр Кумохин.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что после частичного разрушения Каховской ГЭС нижнее течение Днепра оказалось в состоянии экологической катастрофы. По словам Кумохина, ситуация действительно достаточно напряженная и может привести к самым негативным последствиям, о которых говорили многие руководители и эксперты.

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«Речь здесь идет о том, что вода, отступая с затопленных территорий, вымывает из поверхностных слоев все, что копилось годами», — пояснил представитель Росводресурсов.

Имеются в виду не только скотомогильники с возможной трупной инфекцией, отметил член подмосковной Общественной палаты. Гораздо большую опасность представляют затопленные поля, откуда массово вымываются пестициды и удобрения, которыми регулярно обрабатывают сельхозтерритории, указал специалист по водоохране. Все это смывается и мощным потоком идет по устоявшемся руслу в Черное море, сказал собеседник «360».

Опасность эпидемии

Что касается высыхающих территорий, там остается достаточно много больших луж, продолжил эколог. В них могут активно развиваться комариные популяции, которые станут разносчиками разных инфекций и болезней при жаре в подтопленных регионах, сообщил Кумохин.

«Прилегающие территории также не имеют иммунитета от этой опасности, потому что, если мы будем говорить именно о насекомых, которые будут разносить все эти инфекции, они могут мигрировать совершенно в разные стороны. Их ареал обитания может существенно меняться и от ветра, и по другим признакам», — подчеркнул специалист по водоохране.

Однако этим возможные проблемы не ограничиваются, предупредил собеседник «360». По его словам, все колодцы небольшой глубины на подтопленных территориях могут оказаться заражены всевозможными бактериями, представляющими угрозу для населения.

«Потому что местные жители привыкли добывать воду естественным для себя путем, а сейчас в целях безопасности нужно будет пользоваться достаточно длительное время только привозной или бутилированной водой. Поэтому главная опасность состоит в том, чтобы местные жители адекватно оценили риски и не подвергали свою жизнь и здоровье опасности. Ну и, естественно, не явились в случае чего разносчиками этой инфекции, чтобы это не переросло в какие-то эпидемиологические параметры», — заявил Кумохин.

Чем грозит опреснение Черного моря?

Еще одной существенной проблемой эколог назвал опреснение Черного моря. Такой массовый сброс пресной воды моментально скажется на микроклимате, флоре и фауне прибрежных территорий, констатировал собеседник «360». Об этом уже сигнализируют экологи из Николаевской и Одесской областей Украины, сообщил член Общественного совета при Росводресурсах.

Специалист отметил, что сейчас происходит не просто опреснение — прибывает грязная и мутная вода. Из-за этого весь подводный мир Черного моря окажется в непривычных условиях. Если мало солнечного света и много грязи, начинают активно расти водоросли, поглощающие эту грязь. Затем появляется микропланктон, питающийся этими водорослями, пояснил Кумохин.

«Все вместе это создает непригодные условия для многих обитателей прибрежных вод. И, соответственно, в связи с этим возможна и гибель рыбы, и других подводных обитателей, которым будет недостаточно ни кислорода в воде, ни солнечного света, проникающего сквозь мутную воду», — сказал эколог.

Собеседник «360» добавил, что никакие эксперты не могут точно подсчитать, как долго будут проявляться последствия катастрофы. По оценке Кумохина, этот срок составит около 20 лет.