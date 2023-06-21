Происшествия 21 июня 2023, 23:44 Экологической катастрофой назвали состояние нижнего течения Днепра на Херсонщине Сальдо: нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экологической катастрофы РИА «Новости»

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС находится в состоянии экологической катастрофы. В эфире радиостанции «Таврия» глава региона сообщил, что птицы, не разбираясь, хватают мертвую рыбу и несут ее дальше.

«Все, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море, а дальше по течению идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии. Там тоже возможны экологические серьезные неприятности, связанные с заражением воды», — рассказал глава региона.

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Ниже Каховской ГЭС Днепр уже вошел в свои берега. Но постройкам причинен большой ущерб, они фактически пришли в негодность.

«Днепр уже вошел в свои берега. Но там где вода стояла — все те дома, все те жилые постройки, хозяйственные постройки, все что связано с жизнью человека, конечно же, пришло в негодность», — добавил Сальдо.

Восстановительные работы начнутся в ближайшее время, при этом помощь пострадавшим от стихии людям поступает со всей страны.

Ранее сообщалось, что свыше 23 тысяч домов находятся в зоне подтопления в Херсонской области после атаки на Каховскую ГЭС. Он подтвердил информацию о гибели 41 человека. По его словам, еще 121 госпитализирован.