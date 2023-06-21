Происшествия 21 июня 2023, 14:04 Войска РХБЗ и МЧС занялись обеззараживанием территорий после разрушения Каховской ГЭС Минобороны: войска РХБЗ и МЧС проводят обеззараживание местности после ЧП с Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Войска радиационной, химической и биологической защиты и сотрудники МЧС проводят работу по обеззараживанию территорий, которые подтопило после разрушения Каховской гидроэлектростанции. Об этом в комментарии ТАСС сообщил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Как пояснили в ведомстве, процесс необходим, чтобы не допустить распространения инфекций, в том числе холеры.

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«Объемы [проводимых работ] не такие значительные, даже по сравнению с Тулуном в Иркутской области, они гораздо меньше. Я думаю, особых проблем там не будет», — подчеркнул Кириллов.

Вместе с тем, по его оценке, в регионе есть много рисков, но при противодействии и грамотной работе экспертов их развития можно избежать.

«[Нужно] быть готовыми, выполнять свою задачу и все будет нормально», -заключил начальник войск РХБЗ ВС России.