Роспотребнадзор обязал привить 60% московских курьеров

Московское управление Роспотребнадзора обязало привить от коронавируса 60% человек, занятых в сфере доставки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В постановление от 15 июня об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, где перечислены сферы деятельности, добавили строчку «доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской».

В середине июня в столице ввели обязательную вакцинацию для работников сферы общественного питания, образования, торговли и другие. Отказавшихся проходить вакцинацию отстранят от работы без сохранения зарплаты и внесения стажа. Эта мера будет действовать, если у отказников нет медицинских противопоказаний. С 28 июня в городе заработают кафе со свободной от COVID-19 зоной, куда смогут попасть только вакцинированные москвичи.

Ранее в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом объяснили, что обязательная вакцинация от коронавируса распространяется на самозанятых и работающих удаленно москвичей из сфер деятельности, которые указаны в постановлении.