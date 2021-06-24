Избежать четвертой волны COVID-19 помогут вакцины. Риск для привитых все равно останется?

Индийский штамм коронавируса, который уже получил распространение во многих странах, может вызвать четвертую волну COVID-19. Одна из версий вирусологов: риск заразиться будет только у непривитых. Поспешных выводов делать не стоит, ведь о SARS-CoV-2 пока известно довольно мало.

Председатель Национального комитета по вакцинации Греции Мария Теодориду высказала предположение, что причиной четвертой волны станет появление штамма «дельта» — так называемого индийского. Слова медика привело РИА «Новости».

«Появление мутации дельта, преобладающей сегодня в Соединенном Королевстве, с повышенной передаваемостью, определенно вызывает озабоченность по поводу его передачи в соседние страны и создания четвертой волны эпидемии», — подчеркнула Теодориду.

Привитым можно не бояться?

Греческий вирусолог указала и на тот факт, от которого, по ее мнению, зависит интенсивность волны в стране. Не исключено, что она окажется более умеренной и затронет «с точки зрения госпитализации и смертей только непривитых».

Пока что власти Греции не слишком обеспокоены мутацией «дельта», однако бдительности не теряют. Она, скорее всего, придет в страну в связи с открытыми границами и туризмом.

«Однако есть данные о том, что вакцинированные больше не являются пациентами, госпитализированными в отделения интенсивной терапии, или интубированными», — заметила глава комитета.

Непредсказуемый ковид

Врач-эпидемиолог Центральной клинической больницы Эдуард Шунков в беседе с «360» сказал, что в идеальных условиях — при 95% привитого населения конкретного города или страны — не прошедшие вакцинацию по состоянию здоровья все равно получат гарантированную защиту коллективным иммунитетом.

Шунков счел неверным утверждение о том, что четвертая полна коснется только непривитых. Неправильно, по его мнению, приравнивать таких людей к тем, кто никогда не вакцинируется по определенным убеждениям.

Если утверждение вирусолога направлено на то, чтобы мотивировать к вакцинации, то это неправильная тактика. Мотивация должна быть положительной. Если сейчас, пока имеются эффективные вакцины против циркулирующих штаммов, будет привито около 90% населения страны, то четвертая волна может никогда и не наступить Эдуард Шунков врач-эпидемиолог

Не исключено, что вирус коснется как сделавших прививку, так и не прошедших вакцинацию. Механизм вакцины, напомнил Шунков, направлен на образование антител к поверхностным антигенам — к белкам вирусной частицы, которая распознается иммунитетом.

«Я не исключаю возможности, что со временем эти поверхностные белковые молекулы могут видоизмениться — стать более узнаваемыми для иммунитета или, наоборот, менее», — предположил эпидемиолог.

Сейчас высказывается много предположений о том, как именно будет развиваться пандемия. Шунков призвал относиться критически к каждому из вариантов.

«COVID-19 живет с нами почти два года. Этого пока слишком мало, чтобы изучить его настолько, чтобы предсказать, как именно он будет изменяться, с высокой точностью. Он представитель постоянно мутирующего семейства коронавирусов», — подчеркнул врач.

Высокопатогенный штамм семейства всегда учитывали при составлении планов по профилактике особо опасных инфекций. Тем не менее, заключил Шунков, весь мир оказался не готовым к пандемии.