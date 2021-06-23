Систему QR-кодов для посещения общепита введут в Подмосковье с 28 июня

В Подмосковье с 28 июня вводится система QR-кодов для посещения заведений общепита, исключая летние веранды. Об этом сказано в постановлении губернатора Андрея Воробьева.

Сотрудники заведений должны будут по-прежнему носить маски и перчатки. QR-коды посетителей будут сканировать с помощью камеры смартфона или планшета. При проверке будут сравнивать инициалы и дату рождения человека с данными в его паспорте.

QR-код будет подтверждать прохождение вакцинации, перенесение ковида, если со времени болезни прошло не больше шести месяцев. Получить код можно будет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Согласно документу, посетители смогут предъявлять его на электронных устройствах или в бумажном варианте. Но распечатка должна быть такого размера, чтобы код можно было отсканировать.

С 28 июня аналогичная система допуска в кафе и рестораны заработает в Москве. Там это правило будет действовать и на летних верандах. Разрешение посещать заведения также получать обладатели отрицательного теста на коронавирус, но такой QR-код будет действителен только в течение 72 часов.