Общество 29 ноября 2023, 10:36 Режим ЧС ввели в Ялте, Алуште и Симферополе Глава Крыма Аксенов: режим ЧС ввели еще в 5 муниципальных образованиях Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

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Режим чрезвычайной ситуации ввели уже в 15 муниципальных образованиях Крыма. Дополнительно его объявили в Ялте, Алуште, Симферополе, Советском и Красногвардейском районах. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«По состоянию на 08:00 29 ноября введен режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ на территории 15 муниципальных образований», — написал он и перечислил эти территории.

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По информации Аксенова, в Судаке, Первомайском и Бахчисарайском районах ввели режим функционирования «Угроза ЧС». Объем причиненного непогодой ущерба продолжают уточнять.

Ранее, 28 ноября, режим ЧС ввели в 10 муниципальных образованиях республики. Это Джанкой, Евпатория и Саки, Красноперекопский, Сакский, Симферопольский, Белогорский, Нижнегорский, Джанкойский и Черноморский районы.

В ночь на 27 ноября в Крыму и Краснодарском крае произошел мощный шторм. В селе Морское под Судаком погиб человек. Всего в Южном федеральном округе пострадали 18 жителей.