Происшествия 27 ноября 2023, 10:38 Масштаб разрушений из-за стихии в Крыму назвали небывалым Советник главы Крыма Крючков: такого шторма в Крыму не было никогда РИА «Новости»

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В Крыму никогда не было такого шторма, как сегодня ночью, и масштабы разрушений огромны. Об этом заявил советник главы республики Олег Крючков в эфире канала «Россия 24».

«Ущерб очень большой. Такого шторма в Крыму не было никогда. <…> То, что произошло сегодня ночью, это большая трагедия для всего Крыма, потому что масштабы очень большие», — указал он.

По словам Крючкова, власти начали оценку ущерба. Собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством главы Крыма Сергея Аксенова.

Советник главы Крыма отметил, что в Керчи в 2007 году также произошел сильный шторм, но настолько глобальных разрушений не было.

Скорость ураганного ветра в Крыму в последние сутки достигала 144 километров в час. Шторм срывал крыши зданий, обрывал линии электропередачи (без света остались около 400 тысяч жителей), дороги оказались затоплены.

Четыре человека пострадали, еще один пропал без вести. Из-за стихии понедельник, 27 ноября, объявили нерабочим. Общественный транспорт ходит в режиме выходного дня.