Происшествия 27 ноября 2023, 11:01 Жертвой урагана в Крыму стал один человек Крючков: из-за шторма в Крыму погиб один человек Unsplash

Читать 360tv в

Один крымчанин погиб из-за шторма. Об этом заявил советник главы региона Сергея Аксенова Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть погибший, предварительно это село Морское под Судаком, где размыло дорогу», — отметил он.

Реклама

По его словам, мужчина погиб после того, как решил посмотреть на шторм и волны на Черном море.

Крючков назвал большой трагедией непогоду в Крыму, которая принесла полуострову серьезные разрушения. По его словам, в регионе еще никогда не было такого шторма.

Более 400 тысяч крымчан остались из-за циклона без света, непогода и сильный ветер повредили электросети. Экстренные службы работают в круглосуточном режиме для устранения неполадок.

Из-за буйства стихии глава региона Сергей Аксенов объявил режим чрезвычайной ситуации, сообщил RT. Общественный транспорт в Крыму перешел на режим работы выходного дня. Советник Аксенова Олег Крючков призвал жителей полуострова не выезжать на личном транспорте из дома.