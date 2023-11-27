27 ноября 2023, 11:01
Жертвой урагана в Крыму стал один человек
Крючков: из-за шторма в Крыму погиб один человек
Один крымчанин погиб из-за шторма. Об этом заявил советник главы региона Сергея Аксенова Олег Крючков в эфире телеканала «Россия 24».
«Есть погибший, предварительно это село Морское под Судаком, где размыло дорогу», — отметил он.
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По его словам, мужчина погиб после того, как решил посмотреть на шторм и волны на Черном море.
Крючков назвал большой трагедией непогоду в Крыму, которая принесла полуострову серьезные разрушения. По его словам, в регионе еще никогда не было такого шторма.
Более 400 тысяч крымчан остались из-за циклона без света, непогода и сильный ветер повредили электросети. Экстренные службы работают в круглосуточном режиме для устранения неполадок.
Из-за буйства стихии глава региона Сергей Аксенов объявил режим чрезвычайной ситуации, сообщил RT. Общественный транспорт в Крыму перешел на режим работы выходного дня. Советник Аксенова Олег Крючков призвал жителей полуострова не выезжать на личном транспорте из дома.
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