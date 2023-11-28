Общество 28 ноября 2023, 09:23 Почти 20 жителей ЮФО пострадали из-за непогоды РИА «Новости»: 18 человек в ЮФО пострадали из-за непогоды РИА «Новости»

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В Южном федеральном округе из-за непогоды пострадали 18 человек. Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.

«По состоянию на 06:00 28 ноября в Южном федеральном округе пострадали 19 человек, один из них погиб», — уточнил собеседник издания.

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О погибшем было известно еще накануне, это житель Крыма. В республике пострадали семь человек, двоим из них потребовалась госпитализация, добавил представитель экстренных служб.

В Краснодарском крае, по его словам, пострадавших шестеро, один из них несовершеннолетний. Госпитализировать пришлось пятерых, в том числе ребенка. В Севастополе пострадали пять человек, в больницу попали двое.

Накануне в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что число погибших на Кубани и в Крыму достигло четырех. Тело одной из жертв нашли в Новороссийске на Суджукской косе с рваной раной головы. Предположительно, он получил травму во время шторма.

Ураган и шторм обрушились на Крым и Краснодарский край в ночь на 27 ноября. Скорость ветра в Крыму достигала 144 километров в час.