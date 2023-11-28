Происшествия 28 ноября 2023, 10:56 Режим ЧС ввели на территории Крыма из-за шторма Глава Крыма Аксенов: на территории 10 муниципалитетов объявлен режим ЧС РИА «Новости»

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Власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации в 10 муниципалитетах Крыма из-за непогоды. Еще в трех объявлен режим угрозы ЧС, заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

По его словам, границы зоны чрезвычайной ситуации еще устанавливаются.

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«Идет сбор информации, организована совместная работа по уточнению объема причиненного ущерба», — отметил глава Крыма.

Аксенов перечислил, в каких муниципальных образованиях республики ввели режим ЧС. Его объявили в городских округах Джанкой, Евпатория и Саки, а также в Красноперекопском, Сакском, Симферопольском, Белогорском, Нижнегорском, Джанкойском и Черноморском районах.

В Крыму прошел ураган, который нанес региону колоссальные разрушения. Советник главы республики Олег Крючков напомнил, что такого шторма еще никогда не было.

Из-за сильного ветра почти полмиллиона крымчан остались без электричества. В результате урагана начались перебои и с водоснабжением. Волны во время «шторма века» на Черном море достигали восьми метров и разрушили многие набережные.