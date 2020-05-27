Прогулки в Москве по графику. Как это работает

Графики прогулок для конкретных домов в столице появятся уже в эту пятницу 29 мая на Яндекс.Картах и в приложении «Моя Москва». Как это будет выглядеть — в материале «360».

Московские власти решили провести эксперимент и с 1 по 14 июня разрешить гулять по расписанию всем, даже пожилым и людям с хроническими болезнями. Кроме зараженных коронавирусом или ОРВИ. Такое послабление могут изменить или отменить.

Прогулки разрешаются каждому три раза в неделю с девяти утра до девяти вечера. Каждый дом получит свой график, где будет указано, кто в какие дни будет выходить. Его можно посмотреть на Яндекс.Картах и в приложении «Моя Москва», где он появится в пятницу.

Для прогулок пропуск не нужен, достаточно будет паспорта, регистрации или договора аренды (или их фото). Гулять можно только в радиусе двух километров от дома, даже в парке — но только в маске. При этом запрещается устраивать массовые прогулки и пользоваться детскими площадками и скамейками.

Заниматься спортом разрешено каждый день до 9 утра — бегом, пешком, на велосипеде, самокате или скейте, на любое расстояние от дома, но только в маске.

С 1 июня в Москве откроются все магазины и предприятия бытовых услуг, которые не требуют долгого контакта с клиентом. Заработает городской велопрокат при условии, что клиент пользуется перчатками. Для спортсменов откроют стадионы, но зрителей туда не пустят.