Разметка для безопасных прогулок появилась на тротуарах в Москве

Разметка появилась в московском районе Марьино в парке и на тротуарах.

Отмечается, что с понедельника в столице будут разрешены прогулки по графику. Москвичам посоветовали оставаться в радиусе двух километров от дома. При этом, о своем желании отправиться на улицу или позаниматься спортом на свежем воздухе заявил 61% жителей российской столицы. 17% решили не покидать свои дома ни при каких условиях.

Выйти на прогулку в Москве можно с 1 июня, но в определенное время — с 09:00 до 21:00. Получать пропуск для этого не нужно, а проверить график прогулок дома на сайте mos.ru стоит.

Выходить на улицу для прогулки можно три раза в неделю. Заниматься спортом можно с 05:00 до 09:00 утра хоть каждый день. Такой режим продлится в Москве две недели.