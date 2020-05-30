Парки открылись в Подмосковье. Как безопасно выйти на прогулку?

Все парки и скверы открылись в Московской области. Какие правила их посещения действуют при пандемии коронавируса?

Все парки для прогулок открыли 29 мая. Посещать зеленые зоны Подмосковья разрешено без графика. Там можно бегать, ездить на велосипеде, самокате или роликах, индивидуально заниматься йогой, гимнастикой, скандинавской ходьбой. В парки пускают одиноких местных жителей или с семьей. Главное, соблюдать при этом правила.

Любители природы должны помнить про социальную дистанцию в 1,5 метра. Все отдыхающие обязаны ходить в масках и перчатках, причем этот режим распространяется и на спортсменов. За нарушение правил безопасности охрана может попросить покинуть парк.

«У нас есть по распоряжению губернатора возможность попросить выйти из парка, если не соблюдают правила», — сказала Венера Корнева, директор МАУК «Объединенная дирекция парков» в городском округе Химки.

Все парки Подмосковья открылись

Однако детские площадки пока закрыты. Тренажеры и корты также обнесены оградительными лентами.

«Это детская крытая эстрада, где обычно мы проводим разные праздничные, культурные массовые мероприятия. Но на сегодняшний день доступ на эстраду закрыт. Именно в целях того, чтобы не было возможности скопления людей, именно потому, чтобы соблюдали дистанцию. И мы контролируем, чтобы люди сюда не проникали», — рассказала Корнева.

Кроме того, еще пока нельзя сидеть на лавках, не работают аттракционы и зона барбекю. Помимо этого, купить еду нельзя даже навынос, поэтому посетителям рекомендуют взять с собой что-нибудь на перекус.

Подмосковье начало снимать ограничения еще на минувшей неделе. С 23 мая в области отменили пропуска, заработали стройки и ряд предприятий промышленности.

В столице парки откроются с 1 июня. Пропуска для прогулок оформлять не нужно. Однако нельзя отходить от дома дальше чем на два километра. Важно помнить про масочный режим.