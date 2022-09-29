«Располагала материнской добротой». Бывшие ученики простились с учительницей ИЗО в школе № 88 Ижевска | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 12:14 Поделиться Telegram

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Viber «Располагала материнской добротой». Бывшие ученики простились с учительницей ИЗО в школе № 88 Ижевска Учительницу ИЗО похоронили в Ижевске после нападения на школу № 88

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В Ижевске хоронят погибших в школе № 88. Церемония прощания с учительницей ИЗО Светланой Сухановой прошла в храме Казанской иконы Божией Матери. Бывший ученик в беседе с «360» назвал ее душевной и по-матерински отзывчивой женщиной.

Гражданская панихида прошла в похоронном доме, а отпевание — в храме на улице Карла Маркса. Очередь к нему выстроилась до самой дороги, проститься с учительницей пришли десятки людей. Среди них был бывший ученик и сосед учительницы — они жили в одном доме.

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«Помню, как приходил в школу после того, как выпустился. Первый кабинет, в который зашел, был ее, потому что она располагала добротой, материнской заботой», — рассказал парень.

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На уроках учительница включала детям рассказы и сама много с ними говорила. Парень видел из окна, как по утрам она гуляла с собакой, а однажды вернулась с дачи и угостила ребят яблоками.

Светлане Сухановой 22 сентября исполнилось 53 года, половину из которых она преподавала. Парень рассказал, что учительница ИЗО стала одной из первых жертв нападения, потому что ее кабинет находится ближе остальных ко входу.

Вооруженное нападение на школу № 88 произошло утром 26 сентября. Бывший ученик в черной майке с нацистской символикой и балаклаве зашел в здание и открыл огонь. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей, а также учителя и охранники. Большинство из них похоронили. Состояние восьми пострадавших стабилизировали. В московские медцентры перевезли 15 человек.

МЧС организовало психологическую помощь. Консультации проводят по телефону и в очном формате. Семьям погибших и пострадавших выплатят по миллиону рублей из бюджета республики.

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