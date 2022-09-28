Власти Удмуртии рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:59

Детско-юношеский турнир по футболу «Кубок офицеров России» прошел в Одинцове

Общество

28 сентября 2022, 19:56

Фейк: заразившись ВИЧ, можно избежать частичной мобилизации

Реклама

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:51

Михаил Онуфриенко: российские войска прогрызают оборону противника в Донбассе

Мир

28 сентября 2022, 19:36

Дания обозначила сроки завершения утечек газа из «Северных потоков»

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:34

Проект реновации Подмосковья представили на архитектурном фестивале «Зодчество»

Происшествия

28 сентября 2022, 19:31

Виктория Боня показала трагедию на горе Манаслу в Гималаях

Мир

28 сентября 2022, 19:21

«Люди фактически выбрасывают собственность». Что происходит на границе России и Грузии

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:16

«Пойдет в военкомат». Отец футболиста Билялетдинова рассказал о повестке сына

Мир

28 сентября 2022, 19:12

Китай предостерег Евросоюз от подражания конфронтационной политике США

Общество

28 сентября 2022, 18:51

Власти Удмуртии рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Губернатор Бречалов назвал стабильным состояние пострадавших при стрельбе в школе № 88

Читать 360tv в

Состояние восьми пострадавших при стрельбе в ижевской школе № 88 остается стабильным. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Четверо находятся в удовлетворительном состоянии, еще четверо — средней тяжести. Психологи и медики окружили ребят вниманием, родители тоже рядом с ними. Всего в федеральных медицинских центрах в Москве находятся 15 человек», — написал он.

Реклама

Со всеми, кому нужна помощь, работают свыше 50 квалифицированных психологов: в больницах, на дому, при вызове, и в штабе психологической поддержки в лицее № 86, отметил Бречалов.

Реклама

За последние два дня специалисты помогли 279 детям, их родственникам и преподавателям.

Глава региона напомнил, что власти взяли на себя организацию похорон погибших и окажут финансовую поддержку всем пострадавшим семьям.

В понедельник, 26 сентября, в школе № 88 вооруженный мужчина устроил стрельбу. Погибли 17 человек, среди них 11 детей и шестеро взрослых. Днем 29 сентября в Ижевске похоронили 11 погибших.

Стрельба в школе в Ижевске

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама