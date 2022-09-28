Власти Удмуртии рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе | 360°

Общество 28 сентября 2022, 18:51 Поделиться Telegram

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Viber Власти Удмуртии рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе Губернатор Бречалов назвал стабильным состояние пострадавших при стрельбе в школе № 88 РИА «Новости»

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Состояние восьми пострадавших при стрельбе в ижевской школе № 88 остается стабильным. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Четверо находятся в удовлетворительном состоянии, еще четверо — средней тяжести. Психологи и медики окружили ребят вниманием, родители тоже рядом с ними. Всего в федеральных медицинских центрах в Москве находятся 15 человек», — написал он.

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Со всеми, кому нужна помощь, работают свыше 50 квалифицированных психологов: в больницах, на дому, при вызове, и в штабе психологической поддержки в лицее № 86, отметил Бречалов.

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За последние два дня специалисты помогли 279 детям, их родственникам и преподавателям.

Глава региона напомнил, что власти взяли на себя организацию похорон погибших и окажут финансовую поддержку всем пострадавшим семьям.

В понедельник, 26 сентября, в школе № 88 вооруженный мужчина устроил стрельбу. Погибли 17 человек, среди них 11 детей и шестеро взрослых. Днем 29 сентября в Ижевске похоронили 11 погибших.

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