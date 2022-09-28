Ижевск простился с 11 погибшими при нападении на школу № 88 | 360°

Общество 28 сентября 2022, 17:18 Поделиться Telegram

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Viber Ижевск простился с 11 погибшими при нападении на школу № 88 Правительство Удмуртии: в Ижевске похоронили 11 погибших при нападении на школу № 88 РИА «Новости»

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Жители Ижевска простились с 11 погибшими при нападении на школу № 88. Об этом сообщила пресс-служба правительства Удмуртии.

«Власти региона оказали содействие в организации похорон. Правительство и глава Удмуртии приносят свои искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — заявили в правительстве.

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Власти Удмуртии окажут финансовую помощь пострадавшим семьям. Родным погибших выплатят по миллиону рублей, а пострадавшим — по 500 тысяч рублей.

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Трагедия в школе № 88 произошла утром в понедельник. В здание учебного заведения ворвался вооруженный двумя пистолетами мужчина и открыл стрельбу. Его жертвами стали 17 человек, из них 11 детей и шестеро взрослых. Более 20 человек получили ранения.

Вошедшие в школу правоохранители обнаружили в одном из кабинетов тело стрелка, он покончил с собой.

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин предложил вернуть смертную казнь после стрельбы в Ижевске.

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