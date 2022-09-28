Ижевск простился с 11 погибшими при нападении на школу № 88 | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:59

Детско-юношеский турнир по футболу «Кубок офицеров России» прошел в Одинцове

Общество

28 сентября 2022, 19:56

Фейк: заразившись ВИЧ, можно избежать частичной мобилизации

Реклама

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:51

Михаил Онуфриенко: российские войска прогрызают оборону противника в Донбассе

Мир

28 сентября 2022, 19:36

Дания обозначила сроки завершения утечек газа из «Северных потоков»

Подмосковье

28 сентября 2022, 19:34

Проект реновации Подмосковья представили на архитектурном фестивале «Зодчество»

Происшествия

28 сентября 2022, 19:31

Виктория Боня показала трагедию на горе Манаслу в Гималаях

Мир

28 сентября 2022, 19:21

«Люди фактически выбрасывают собственность». Что происходит на границе России и Грузии

Эксклюзив

28 сентября 2022, 19:16

«Пойдет в военкомат». Отец футболиста Билялетдинова рассказал о повестке сына

Мир

28 сентября 2022, 19:12

Китай предостерег Евросоюз от подражания конфронтационной политике США

Общество

28 сентября 2022, 17:18

Ижевск простился с 11 погибшими при нападении на школу № 88

Правительство Удмуртии: в Ижевске похоронили 11 погибших при нападении на школу № 88

Читать 360tv в

Жители Ижевска простились с 11 погибшими при нападении на школу № 88. Об этом сообщила пресс-служба правительства Удмуртии.

«Власти региона оказали содействие в организации похорон. Правительство и глава Удмуртии приносят свои искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — заявили в правительстве.

Реклама

Власти Удмуртии окажут финансовую помощь пострадавшим семьям. Родным погибших выплатят по миллиону рублей, а пострадавшим — по 500 тысяч рублей.

Реклама

Трагедия в школе № 88 произошла утром в понедельник. В здание учебного заведения ворвался вооруженный двумя пистолетами мужчина и открыл стрельбу. Его жертвами стали 17 человек, из них 11 детей и шестеро взрослых. Более 20 человек получили ранения.

Вошедшие в школу правоохранители обнаружили в одном из кабинетов тело стрелка, он покончил с собой.

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ Константин Затулин предложил вернуть смертную казнь после стрельбы в Ижевске.

Стрельба в школе в Ижевске

0

0

0

2

0

0

Реклама

Реклама